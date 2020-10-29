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Dünya Fransada bıçaklı saldırı 3 ölü
AVRUPA

Fransa’da bıçaklı saldırı: 3 ölü

Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame kilisesi yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

  • Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

DHA
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti.

AA
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kriz toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra Bakanlıkta saldırıya ilişkin "kriz toplantısı" düzenlendiğini aktardı.

  • Fransa Terörle Mücadele Savcılığının da saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

DHA
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay yerine gideceği ifade edildi.

Ulusal Mecliste saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

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Fransa'da iki Müslüman kadının Eyfel Kulesi yakınlarında, 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Fransız medyası, olay sırasında Cezayir uyruklu Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların 'Pis Araplar' diye bağırdığını aktardı. Polisin, iki ırkçı saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların 'cinayete teşebbüs' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

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