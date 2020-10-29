Fransa’da bıçaklı saldırı: 3 ölü

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Bursa'daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Bursa'da binlerce balık telef olmuştu. Balık ölümlerine sudaki amonyum ve sülfatın fazla olmasının neden olduğu ortaya çıktı. Belediye Başkanı Aydın, “İlaç kalıntıları ile su motoru ve diğer araç gereçlerin derede yıkanmasından dolayı bu değerler yükselmiştir” açıklamasında bulundu.