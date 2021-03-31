Fransa'da bir aylık kapanma kararı: 10 kilometreden uzağa gitmek yasaklandı

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında istenen düşüşü sağlayamayan Fransa, sert tedbirler aldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki dört hafta boyunca Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

Fransızların evlerine 10 kilometre mesafeden fazlasına gitmesinin yasaklandığı karara göre, okullar da iki haftalık tatili de kapsayacak şekilde üç hafta boyunca kapalı kalacak.

Fransa'da koronavirüs bilançosu

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Fransa'da, son 24 saatte 31 bine yakın yeni vaka tespit edilirken 348 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişiye koronavirüs tanısı kondu ve 95 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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