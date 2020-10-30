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Dünya Fransada bir market başörtülülerin alışveriş yapmasını yasakladı
AVRUPA

Fransa'da bir market başörtülülerin alışveriş yapmasını yasakladı

İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik nefretin Avrupa’daki merkezi haline gelen Fransa’da, skandal adımlar atılmaya devam ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren bir market, başörtülülerin alışveriş yapmasını yasaklama kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mağazaya “Bu günden itibaren, hiçbir örtülü kişinin mağazaya girmesine izin verilmeyecektir&quot; yazısı asıldı.
Mağazaya “Bu günden itibaren, hiçbir örtülü kişinin mağazaya girmesine izin verilmeyecektir" yazısı asıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’ı hedef alınan açıklamaların ardından Müslümanlara yönelik saldırılar ve baskılar artmıştı. Fransız Charlie Hebdo dergisinin, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerine de sahip çıkılmış, hükümet binalarına yansıtılarak tepki toplayan bir provokasyona imza atılmıştı.

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Mağazanın ortasına afiş astılar

İslam düşmanlığının Avrupa’daki üssü haline gelen Fransa’da, Müslümanlara yönelik skandal bir adım daha atıldı. Bir market, başörtülülerin mağazaya girişini yasaklama kararı aldı. “Bu günden itibaren, hiçbir örtülü kişinin mağazaya girmesine izin verilmeyecektir” ifadesinin yazılı olduğu bir afiş de markete asıldı. Skandal karar, büyük tepki topladı.

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