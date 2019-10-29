Dünya Fransada cami önünde silahlı saldırı 2 yaralı
AVRUPA

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Bayonne'da bir caminin önünde düzenlenen silahlı saldırıda, iki kişi ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı. Polis caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da gerçekleşen saldırırda 2 kişi yaralandı.
Fransa'da gerçekleşen saldırırda 2 kişi yaralandı.

Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne'daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.

Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı.

84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

60'lı yaşlarındaki saldırgan gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray'in olay yerine gideceği kaydedildi.

29 Ekimi kana bulayacaklardı

29 Ekim'i
kana bulayacaklardı

​İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı.
Bu yıl sofradapalamut olmayabilir

Bu yıl sofrada
palamut olmayabilir

Balıkçılar cezaların kağıt üzerinde kalmasından şikayetçi.
Londraya Döğücü tepkisi

Londra'ya
Döğücü tepkisi

​PKK yandaşları polisin gözü önünde saldırmıştı.
Terör koridorunu dağıttık

Terör koridorunu dağıttık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Anıtkabir'den net mesaj.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Türkiye'nin<br>5 katını taşıdı

Türkiye'nin
5 katını taşıdı

​Dev projeyi 6 yılda 403 milyon kişi kullandı.
En zor şartlara dayanıklılar

En zor şartlara dayanıklılar

​Yerli ve milli üretim silahlar teslim edildi.
İstifa etti

İstifa etti

​Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
Görüntüler Kandil'e gönderiliyor

Görüntüler Kandil'e gönderiliyor

HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla gelenleri fişliyorlar.
Kerbela'da<br> kanlı gece

Kerbela'da
kanlı gece

Göstericiler ile polis çatıştı en az 18 kişi öldü, 865 kişi yaralandı.

Dublör çetesi yakayı ele verdi

Dublör çetesi yakayı ele verdi

"Bu yatırımlar için 60 sene çalıştım."
Görenler<br> kimyasal zannetti

Görenler
kimyasal zannetti

Hatay'da yola saçılan köpük paniğe neden oldu.
HDP'li Cizre Belediyesi'ne kayyum

HDP'li Cizre Belediyesi'ne kayyum

​HDP'li başkan terör soruşturmasından görevden alındı.
Bir skandal daha

Bir skandal daha

​UEFA asker selamı verdiği için soruşturma açtı.
Denize gömmüşler

Denize gömmüşler

​ABD Bağdadi'yi de Bin Ladin gibi yok etmiş.
Altında yaralı arandı

Altında yaralı arandı

​Şoka giren sürücü ayılınca gerçek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.