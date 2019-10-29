Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası içerisi sıradışı bir sır saklıyor. Kasabada 1940'larda Sovyetler Birliği tarafından kurulan hapisanesindeki tutuklular kireç taşı maden sahasında çalışıyordu. Sovyet güçlerinin çekilmesiyle hapishane kampı metruk bir alana dönüştü. Bölgede yer altı sularının hızla yükselmesi bu küçük kasabayı zaman içinde cazibe merkezi haline getirdi.



