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AVRUPA

Fransa'da camiye kundaklama girişimi

Fransa'da camiye kundaklama girişimi: Yangın büyümeden söndü

Fransa'nın Chateaudun kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş'e (CİMG) bağlı camiye kundaklama girişiminde bulunuldu. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından camiye bidonla benzin dökülerek yangın çıkarıldığını belirtilirken, yangının büyümeden kendiliğinden söndüğü kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı camiye kundaklama girişiminde bulunuldu.
İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı camiye kundaklama girişiminde bulunuldu.

CİMG Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, yazılı açıklamasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Chateaudun'da camiye bidonla benzin dökülerek yangın çıkarıldığını belirtti.

Yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü ifade eden Sarıkır, camide hasar oluştuğunu kaydetti.

İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı camiye kundaklama girişiminde bulunuldu.

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Cami yetkililerinin şikayette bulunduğunu belirten Sarıkır, Fransız polisinin camiye gelerek incelemelerde bulunduğunu aktardı.

İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı camiye kundaklama girişiminde bulunuldu.

Polisten yapılan açıklamada da olayın kundaklama girişimi olarak değerlendirildiğini ve açılan soruşturma kapsamında camiye ait kameranın kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

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