Fransa'da camiye kundaklama girişimi: Yangın büyümeden söndü

Rusya'da otobüs görevlisi ile yolcular arasında maske kavgası

Rusya'da bir yolcu otobüsünde bilet görevlisi, maske takmayan iki kişiyi uyardı. Alkollü olduğu belirtilen iki kişi, bilet görevlisini darp etti. O anlar otobüs kamerasınca kaydedildi.