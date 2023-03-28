Fransa'da emeklilik reformu karşıtları iktidar milletvekilinin kapısına duvar ördü.

Fransız basınındaki haberlere göre, reform karşıtları, Lille kentinde Spillebout'un evinin kapısına 1 metrelik duvar ördü.

"Herkes Spillebout'tan nefret ediyor"

"Herkes Spillebout'tan nefret ediyor"

Kapının önüne barikat da kuran göstericiler

Kapının önüne barikat da kuran göstericiler

Milletvekilinin evinde kızının olduğu belirtilirken, adrese gelen polis örülen duvarı yıktı.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.