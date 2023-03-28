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Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları iktidar milletvekilinin kapısına duvar ördü

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı içeren emeklilik reformuna karşı çıkanlar, iktidar partisi Rönesans milletvekili Violette Spillebout'un evinin kapısına duvar ördü.

17:22 . 28/03/2023 Salı
AA
Fransa'da emeklilik reformu karşıtları iktidar milletvekilinin kapısına duvar ördü.

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları iktidar milletvekilinin kapısına duvar ördü.

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı içeren emeklilik reformuna karşı çıkanlar, iktidar partisi Rönesans milletvekili Violette Spillebout'un evinin kapısına duvar ördü.


Fransız basınındaki haberlere göre, reform karşıtları, Lille kentinde Spillebout'un evinin kapısına 1 metrelik duvar ördü.


Kapının önüne barikat da kuran göstericiler
"Herkes Spillebout'tan nefret ediyor"
sloganı attı.

Milletvekilinin evinde kızının olduğu belirtilirken, adrese gelen polis örülen duvarı yıktı.


Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, Twitter'dan milletvekilinin evinin girişine duvar örülmesine tepki gösterdi.


Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.


Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.


Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.


Daha önceki 9 kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.



#Fransa
#Emeklilik Reformu
#Protesto
19 dakika önce
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