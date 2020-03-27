Dünya Fransada en genç ölüm 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti
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Fransa'da en genç ölüm: 16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa'da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kız Fransa'da virüse bağlı en genç ölüm olarak değerlendirilirken genç kızın kardeşi ise daha önce kardeşinin herhangi bir hastalığının olmadığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Fransa'da 16 yaşında bir lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Fransa'da 16 yaşında bir lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Hasta ve özellikle yaşlıları etkilediği bilinen koronavirüs salgını Fransa'da 16 yaşındaki bir genç kızın ölümüne neden oldu.

Paris'te yaşayan Julie A isimli Fransız genç kız bir hafta önce hafif öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Hastanede Koronavirüs teşhisi konulan 16 yaşındaki Julie A, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Julie'nın, Fransa'da virüs salgınından hayatını kaybeden en genç vaka olarak kayıtlara geçti.

Daily Mail'de yer alan habere göre ise, Julie A'nın kız kardeşi Manon, kardeşinin daha önce herhangi bir hastalığa sahip olmadığını belirtti.

Genç kızın annesi Sabine ise kızının ölümünü dayanılmaz bir acı olarak belirterek, ''En başından beri virüsün gençleri etkilediği söylenmedi. Herkes gibi biz de inandık'' açıklamasında bulundu.

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