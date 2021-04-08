Dünya Fransada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Onu nasıl durdururuz
AVRUPA

Fransa'da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onu nasıl durdururuz

Fransa’da yayın yapan Le Grand Continent isimli dergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geride kalan 18 yıllık yönetimini hedef aldı. Erdoğan’ın görev aldığı sürede Avrupa ile yaşanan siyasi olaylara atıf yapan dergi, “Erdoğan’ı nasıl durdururuz” başlığını attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onu nasıl durdururuz
Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i konuk etti. Söz konusu görüşmenin ardından Fransa’da gündem Erdoğan oldu.

Türkiye ile AB arasında yeni bir dönemin kapılarını açacak mesajların verildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’den pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atmasını isterken, Michel, “Türkiye’yle ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazırız” dedi. Leyen de, Türkiye ile ilişkilere ivme katmak için geldiklerini söyledi.

AB’den sıcak mesajlar
GÜNDEM
AB’den sıcak mesajlar

"Erdoğan'ı nasıl durdururuz?"

Bu durumu eleştiren Fransız medyası, dikkat çeken bir başlığa imza attı.

Le Grand Continent isimli dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa ülkeleri ile yaşadıklarını özetleyen siyasi kariyerini anlattığı makalede okuyucularına “Erdoğan’ı nasıl durdururuz” diye sordu.

Erdoğan’ın son dönemde yaşanan mülteci krizi, Doğu Akdeniz politikaları gibi konular üzerinden ‘şiddet merdivenlerini’ bir bir tırmandığını öne süren Le Grand Continent, “Daha yüksek bir farkındalığa ihtiyacımız var. Onu durdurmak için artık harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Abone Ol Google News
Mekanın cennet olsun

Mekanın cennet olsun

​MSB'den Burak Gençcelep paylaşımı.
Fark yeniden beş oldu

Fark yeniden beş oldu

Alanyaspor'u rahat geçen Beşiktaş liderliğini devam ettirdi.
Fransada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onu nasıl durdururuz

Milli Savunma Bakanlığı iki askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

​Vaka ve ölü sayısında can yakan yükseliş.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Fotoğrafın kazananı Türkiye

Fotoğrafın kazananı Türkiye

Yunan Başbakan mağlubiyeti kabul etti.
Tepki çeken hata

Tepki çeken hata

​Alanyaspor kalecisinin yediği gol gündem oldu.

Türkiye bu gece soğuk havanın etkisine girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.