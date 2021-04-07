​AB’den sıcak mesajlar​

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir dönemin kapılarını açacak randevu başkentte dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü.

DÜNYA AB: Türkiye ile gümrük birliği kapsamı genişletilmeli

Olumlu bir atmosferde geçen ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm yönleriyle değerlendirildiği toplantıda Erdoğan, AB ile ilişkilerin geleceği ile ilgili Türkiye’nin perspektifini ortaya koydu ve nihai hedefin tam üyelik olduğunu ifade etti.

DÜNYA AB yönetiminden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası açıklama

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Göç mutabakatının güncellenmesi, Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, halklar arası temaslar ve üst düzey siyasi istişareler konularının gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan, AB’nin pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği vurguladı. Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlenerek seyrinin hem Türkiye ve Avrupa ülkelerinin istikrarına hem de küresel barışın sağlanmasına katkı sunacağı dile getirildi.

REKLAM

DÜNYA AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile iş birliği Avrupa'nın faydasına

TERÖRLE ORTAK MÜCADELE

Mülteci sorununun ortak sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir mülteci dalgasının yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı göç mutabakatının ivedilikle yenilenmesi ihtiyacını hatırlattı. Erdoğan, terörle mücadelede işbirliğinin önemini belirterek, kalıcı istikrar ve güvenlik için DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ gibi her türlü terör örgütüne karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

DÜNYA Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye AB diyaloğuna hala ihtiyaç var

DOĞU AKDENİZ KONFERANSI

Toplantıda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki gelişmeler, aşılama süreçleri ve muhtemel işbirliği alanları da değerlendirildi. Erdoğan, bölgesel krizlere sürdürülebilir çözümler üretilmesinin Türkiye ve AB ülkelerinin ortak menfaatine olduğunu vurguladı. Görüşmede Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz konuları da ele alındı. Erdoğan’ın önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı’nın da Akdeniz’in bir barış denizine dönüşmesi yolunda önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Charles Michel - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ursula von der Leyen

Hukuki sürece saygı gösterin

Erdoğan, Türkiye’de devam etmekte olan davalarla ilgili hukuki sürece herkesin saygı göstermesi gerektiğini açık bir şekilde ifade ederken, bazı üye ülkelerin Türkiye-AB ilişkilerini esir almasına müsaade edilmemesini istedi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına açıklık getiren Erdoğan, kadına karşı şiddetin küresel bir sorun olduğu ve bu şiddetin her türüyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Mevcut yasalar çerçevesinde hukuki mekanizmaların daha da güçlendirilerek kadına karşı şiddetle mücadelede çok daha etkin neticelere ulaşılacağı ifade edildi.

İLİŞKİLERE YENİ İVME KATMAYA HAZIRIZ

Beştepe’deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen sıcak mesajlar verdi.

Michel, Birliğin, Türkiye’yle ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır olduğunu bildirdi. “AB’nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrar ile Türkiye’yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir” ifadesini kullanan Michel, AB’nin Türkiye ve Yunanistan arasında istişari görüşmelerin tekrar başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kıbrıs konusunda ise AB’nin aktif bir gözlemci olduğuna dikkati çeken Michel, Birliğin, Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki süreci desteklediğini kaydetti. Son aylarda Türkiye ile AB arasında olumlu gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Michel, “AB, (Türkiye’yle) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır” dedi.

REKLAM