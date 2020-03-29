Fransa'da koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606’ya yükseldi. Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 4 bin 632'ye çıktığını aktaran Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 7 bin 132'ye yükseldiğini kaydetti.

Haber Merkezi 29 Mart 2020, 20:35 Son Güncelleme: 29 Mart 2020, 21:00 AA