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Dünya

Fransa'da milyonları sokağa dökmüştü: 1 Eylül'de yürürlükte

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt tarafından yapılan açıklamada, ülkede kitlesel grevlere ve milyonlarca insanın protesto için sokaklara dökülmesine neden olan tartışmalı emeklilik reformunun 1 Eylül'den itibaren yürürlükte olacağının kesinleştiğini belirtti.

12:31 . 25/04/2023 Salı
AA
Fransa'da tartışmalı reforma tepki olarak bir sendika Cannes Film Festivali'nin ışıklarının söndürülebileceğini belirtmişti.

Fransa'da tartışmalı reforma tepki olarak bir sendika Cannes Film Festivali'nin ışıklarının söndürülebileceğini belirtmişti.

​​​​​​​Dussopt, Fransız CNews kanalında emeklilik yaşını 62'den 64'de çıkarmayı içeren reforma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yoğun protestolara maruz kalan reformun geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirten Dussopt, "Emeklilik reformunun 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Dussopt, reformun uygulamasına yönelik kararnamenin geçen hafta ilgili birimlere gönderildiğini, Ulusal Yaşlılık Sigortası Fonu'na da ilgili adımları atması için gerekli yetkiyi verdiğini aktardı.


Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt

Eğitim Bakanı protestolar nedeniyle trenden çıkamadı


Öte yandan, dün, Lyon kentine ziyaret etmeyi planlayan Eğitim Bakanı Pap Ndiaye, reform karşıtlarının gara gelmesiyle dakikalarca trende mahsur kaldı.

Güvenlik güçlerinin yardımıyla uzun süre sonra trenden inen Bakan, yoğun protestolar nedeniyle ziyaretini iptal etti.

Bakanın trende mahsur kaldığı anların sosyal medyada paylaşılması ülke basınında yankı buldu.


1 Mayıs'ta ülke genelinde kitlesel grev ve protestolar yapılacak



Bu arada, ülkenin en büyük işçi sendikaları 1 Mayıs'ta reforma karşı ülke genelinde kitlesel grev ve protesto düzenleyecek.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenecek eylemlere milyonlarca insanın katılması bekleniyor.


Emeklilik reformu


Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Macron, hafta başında ülkeyi yatıştırmaya yönelik "100 günlük" eylem planından bahsetmişti.


#Fransa
#emeklilik reformu
#protesto
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