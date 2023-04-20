Macron ilk gezisinde yuhalandı: Tencere tavalarla protesto edildi

da emeklilik reformu kaosu devam ediyor. emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reform, halkın tepkisin çekmiş ardından protestolar başlamıştı.

da emeklilik reformu kaosu devam ediyor. emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reform, halkın tepkisin çekmiş ardından protestolar başlamıştı.

Bu süreçte şehirler adeta yakılıp yıkıldı ve sık sık güvenlik güçleriyle çatışma yaşandı.

Tansiyonun yüksek olduğu ülkede, yaşanan gerilimlerin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Burada öfkeli grupla karşılaşan Macron, kalabalıklar tarafından yuhalandı.

Ülkenin doğusundaki Selestat'ta gezdiği sırada halk, "Macron istifa" sloganları ile karşıladı.

Kimileri pankartlar açarken, kimileri de tencere ve tavalara vurarak tepkisini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Senato'da yapılan oylamayla emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören düzenlemeye yeşil ışık yakılmıştı.

Reform, önce Karma Komisyon'a ardından yeniden Senato'da oylamaya sunuldu. Nihai oylama için de Ulusal Meclis'e gönderildi.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.