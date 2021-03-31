Dünya Fransada Müslümanlara yönelik faşizm boyutları büyüyor
AVRUPA

Fransa'da Müslümanlara yönelik faşizm boyutları büyüyor

Fransa'da İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası adı altında Müslümanlara yönelik baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Ülkede son olarak Senato'da görüşülen karara göre yasaya okul gezilerinde başörtülü annelerin katılımı, belediye havuzlarında tesettür mayosu ve çocukların kamusal alanda başörtüsü takması yasakları eklendi.

Haber Merkezi Diğer
Fransada Müslümanlara yönelik faşizm boyutları büyüyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa'da İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası adı altında Müslümanlara yönelik yasak ve kısıtlamalar yine gündemde. Ülkede son olarak Senato'da görüşülen karara göre yasaya okul gezilerinde başörtülü annelerin katılımı, belediye havuzlarında tesettür mayosu ve çocukların kamusal alanda başörtüsü takması yasakları eklendi.

Tartışmalı maddelerin sol partilerin ve İç işleri Bakanı Gerald Darmanin'in muhalefetine rağmen kabul edildiği belirtildi.

İÇ İÇLERİ BAKANI KARŞI ÇIKTI

Darmanin'in okul gezilerine başörtülü annelerin katılımının yasaklanmasının Anayasaya aykırılığını savunduğu öğrenildi. Fransa'da dini çoğulculuğun tezahürü olan kamu mali desteğiyle çalışan bazı özel okullarda dini simgelerin serbestliğini ileri sürerek kararlara karşı çıkan Darmanin'in karşı çıkmasına rağmen yasakların yasaya eklendiği öğrenildi.

TARTIŞMALI YASA

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısıyla, dini derneklerin denetimi, dini eğitim, finans kaynakları ve kadın-erkek eşitliği gibi pek çok konuda yeni düzenleme getiriliyor. Ancak, tasarının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde en çok "başörtü yasağı" tartışması yaşanması bekleniyor.

Yasanın en çok öne çıkan maddeleri, devletin tarafsızlığı ilkesini güçlendiren madde. Kamuda başörtüsü tartışmasından hareketle getirilen yasanın birinci maddesiyle, yalnızca kamu çalışanları için değil, kamu için iş yapan özel şirket çalışanlarının da dini açıdan tarafsızlığını şart koşuyor.

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