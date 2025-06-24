Fransa'da müzik festivalinde 145 kadına şırıngalı saldırı

Fransa'da her yıl 21 Haziran'da düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinliğinde kadınlara yönelik şırıngalı saldırı düzenlendi.





Etkinlikler sırasında 145 kadın, vücutlarına iğne yapıldığını belirterek polise başvururken, birçok kadın hastaneye kaldırıldı. Fransa genelinde 145 kadın, konser ya da sokak etkinlikleri sırasında bacaklarında, kollarında ya da boyunlarında iğne izi fark ettiklerini aktardı.





Saldırıya uğrayan bazı kadınlar baş dönmesi, mide bulanması ve bayılma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılırken polis, saldırılarla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. İğnelerin içerdiği madde henüz bilinmezken, uzmanlar iğnelerin zararlı kimyasal içerebileceği uyarısında bulundu.





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