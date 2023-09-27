Fransa'da öğrencilerden Meclis önünde 'barınma' protestosu

Afrika devletleri, Birleşmiş Milletler kürsüsünde tek tek Batılı ülkelere ders verdi. Batı Afrika ülkesi Togo'nun 'One Minute' dercesine tutunduğu tavrın arkasından Burkina Faso da Avrupa'ya had bildiren açıklamalarda bulundu. Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşmasında Fransa'nın kıtaya sadece talihsizlik getirdiğini ifade etti. Bazié, Fransa için ''Elbette Batı Afrika'yı ihlal etti, istismar etti ve yağmaladı, Afrika liderleri olarak bizim sorumluluk payımız nedir? Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor'' diye sordu. Ülkelerinde eşcinselliğe geçit vermeyeceklerini de dile getiren Bazié, ''Tek eşlilikte Batı'yı kopyaladık. Şimdi de karşı değerlerin, doğaya aykırı tutumların bir özgürlük meselesi olduğuna inanmamızı istiyorlar. Afrika'da eşcinsellik söz konusu olmayacaktır. Tekrar ediyorum, bizde eşcinsellik söz konusu olamaz'' diyerek sözlerine devam etti.