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Dünya

Fransa'da öğrencilerden Meclis önünde 'barınma' protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te üniversite öğrencileri kötü barınma koşullarını protesto etmek için Ulusal Meclis binasının önünde çadır kurdu.

12:04 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Sendika, öğrencilerin bütçelerinin yüzde 56'sını barınma masraflarına ayırdığını kaydetti.

Sendika, öğrencilerin bütçelerinin yüzde 56'sını barınma masraflarına ayırdığını kaydetti.

L'Union Etudiante sendikasının, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Paris'te üniversite öğrencileri Meclisin önünde çadır kurarak kötü barınma koşullarını protesto etti.

Dün de Bordo ve Lille kentlerinde öğrenciler, aynı gerekçeyle eğitim kurumlarının bulunduğu noktalarda çadır kurdu.


Sendika, öğrencilerin bütçelerinin yüzde 56'sını barınma masraflarına ayırdığını kaydetti.

Aynı mecrada sendika tarafından paylaşılan görüntülerde, ellerinde "Çabuk 150 bin öğrenci evi inşa edelim" ve "Sokaktaysam okuyamam" yazılı pankartlar taşıyan gençlerin, sokakta çadırların önünde oturduğu görülüyor.

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Afrika devletleri, Birleşmiş Milletler kürsüsünde tek tek Batılı ülkelere ders verdi. Batı Afrika ülkesi Togo'nun 'One Minute' dercesine tutunduğu tavrın arkasından Burkina Faso da Avrupa'ya had bildiren açıklamalarda bulundu. Burkina Faso Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Bassolma Bazié, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulundaki konuşmasında Fransa'nın kıtaya sadece talihsizlik getirdiğini ifade etti. Bazié, Fransa için ''Elbette Batı Afrika'yı ihlal etti, istismar etti ve yağmaladı, Afrika liderleri olarak bizim sorumluluk payımız nedir? Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor'' diye sordu. Ülkelerinde eşcinselliğe geçit vermeyeceklerini de dile getiren Bazié, ''Tek eşlilikte Batı'yı kopyaladık. Şimdi de karşı değerlerin, doğaya aykırı tutumların bir özgürlük meselesi olduğuna inanmamızı istiyorlar. Afrika'da eşcinsellik söz konusu olmayacaktır. Tekrar ediyorum, bizde eşcinsellik söz konusu olamaz'' diyerek sözlerine devam etti.


#Fransa
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#Öğrenciler
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