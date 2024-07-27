Fransa'da olimpiyat kaosu

Yaz Olimpiyat Oyunları'nı ülkede yaşanan siyasi krizin gölgesinde organize eden Fransa yönetimi, olimpiyatların açılış gününde Paris'te yaşanan şiddet olaylarıyla sarsıldı. Açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demir yolu şirketi (SNCF), Fransa'nın Atlantik kıyısı, kuzeyi ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği ve komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi.

HAFTA BOYU TREN İPTAL

Ülkede demir yolu ulaşımı hizmeti veren Eurostar Şirketi de, yaşanan şiddet olayları nedeniyle iki yönlü seferlerini durdurduğunu ilan etti. Şirket, olayların hızlı geliştiğini ve bu hafta sonu tatili boyunca süreceğinin ön görüldüğünü bildirdi. Konuya dair açıklama yapan Fransa Ulaştırma Bakanlığı ise demir yolları ve tren seferlerini hedef alan "Koordineli ve kirli saldırılar yüzünden seferlerin bir hafta yapılamayacağını" duyurdu.

ORTAK HAVALİMANINDA BOMBA PANİĞİ

Tren hatlarındaki aksamalar sürerken Fransa-İsviçre-Almanya sınırlarının birleştiği bölgede bulunan Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nın da "güvenlik gerekçesiyle" tahliye edilerek geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Havalimanı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise tahliyenin bomba alarmı nedeniyle rutin güvenlik önlemi olarak yapıldığı ve havalimanının faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi.

ORGANİZE KUNDAKLAMA

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, olaylara ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "SNCF tesislerine planlı ve koordineli şekilde sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini" belirterek, bölgeye müdahale eden itfaiyecilere ve SNCF çalışanlarına teşekkür etti. Attal, "İstihbarat servislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, bu suç eylemlerinin faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere seferber olmuş durumdadır" dedi. Olimpiyatlar öncesi Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı partilerinin güçlenmesi nedeniyle yapılan erken seçimlerden sol ve liberal partiler birinci çıkarken koalisyon hükümetinin kurulmasına ilişkin görüşmelerin henüz sonuç vermemesi dikkat çekiyor. Çok sayıda siyasetçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AP seçimleri sonrası aldığı erken genel seçim kararının olimpiyatlar öncesi ülkedeki güvenliği tehlikeye düşüreceği yorumlarını yapmıştı.

Aşırı güvenlik önlemleri yıldırdı

Mahalli saatle 19.30'da başlayan olimpiyat açılış töreni öncesi, törenin yapıldığı Sen Nehri ve çevresi davetliler dışındaki sivillere kapatıldı. Bölgeye polis tarafından sağlanan karekod ile girilirken aşırı güvenlik kontrolleri Fransız halkını ve turistleri isyan ettirdi. Paris'in sakinlerinin birçoğu olimpiyat kalabalığından kaçmak için tatile giderken turistler ise bir yerden başka bir yere geçerken büyük zorluklarla karşılaştı. Sen Nehri'nin karşı yakasına geçmek isteyen kilometrelerce ötedeki metro istasyonlarında inerek yürümek zorunda kaldı.

İsrail'in öldürme konusunda rakibi yok

Olimpiyatların açılış gününde Paris'te gerçekleştirilen protestolarda, Gazze'de 10 aydır vahşi katliamlar işleyen İsrail'in sporcu göndermesine de tepki gösterildi. Protestocular, kentin çeşitli bölgelerinde bilboardlara İsrail'in sporcu göndermesini eleştiren broşürler astı. Bir Bilboard'a asılan broşürde, madalya takdim podyumu üzerinde bir cesede saplanmış iki İsrail bayrağı ve iki füze ile birlikte "Burada bir yarışma yok, açlığı silah olarak kullanmaktan hastaneleri bombalamaya kadar limitsiz bir savaş suçu var" yazısı dikkat çekti.







