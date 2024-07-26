Fransa’da olimpiyatlar öncesi tren hatları devre dışı kaldı: Çok sayıda sefer iptal oldu

"Dün gece, koordineli bir şekilde gerçekleştirilen kötü niyetli eylemler birçok yüksek hızlı tren hattını hedef almıştır ve bu durum hafta sonuna kadar trafikte büyük aksamalara neden olacaktır. Çok sayıda Fransız'ın tatile gidişlerini tehlikeye atacak bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum"