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Dünya

Fransa’da olimpiyatlar öncesi tren hatları devre dışı kaldı: Çok sayıda sefer iptal oldu

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatları devre dışı kaldı. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, ülkenin birçok yerinde tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiğini bildirdi.

11:55 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 12:31 - 26/07/2024 Cuma
AA
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa'da açılış öncesi tren hatları devre dışı kaldı.
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa'da açılış öncesi tren hatları devre dışı kaldı.

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı belirtildi.

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı.


SNCF'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan yeni açıklamada da trenlerin devre dışı kalmasına neden olan saldırı ve eylemler "kundaklama" olarak nitelendirildi.

800 bin yolcu etkilendi

Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.


Fransa Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete de SNCF'de meydana gelen kesinti ve aksaklıklara ilişkin düzenlediği basın toplantısında,
"Elimizdeki tüm kanıtlar bunun kasıtlı olduğunu açıkça göstermektedir. Zamanlama, özellikle güneydoğu yönünden kaçan insanlarla dolu minibüsler, olay yerinde bulunan yangın çıkarıcı cihazlar. Her şey kundaklamaya işaret ediyor"
diye konuştu.

Vergriete, X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Dün gece, koordineli bir şekilde gerçekleştirilen kötü niyetli eylemler birçok yüksek hızlı tren hattını hedef almıştır ve bu durum hafta sonuna kadar trafikte büyük aksamalara neden olacaktır. Çok sayıda Fransız'ın tatile gidişlerini tehlikeye atacak bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum"
ifadelerini kullandı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal
“İstihbarat servislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, bu suç eylemlerinin faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere seferber olmuş durumdadır”
ifadesini kullandı.

#fransa
#Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları
#SNCF
#tren
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