Fransa’da olimpiyatlar öncesi tren hatları devre dışı kaldı: Çok sayıda sefer iptal oldu

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı belirtildi.
Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı.
SNCF'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan yeni açıklamada da trenlerin devre dışı kalmasına neden olan saldırı ve eylemler "kundaklama" olarak nitelendirildi.
800 bin yolcu etkilendi
Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.