Dünya Fransada salgın çığırından çıktı
AVRUPA

Fransa'da salgın çığırından çıktı

Fransa'da koronavirüs vakaları alarm verici boyutlara ulaştı. Okullarda bir haftada vaka sayısının yüzde 40 arttığı kaydedildi.Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ederken Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8,2'ye çıktı. Fransız gazetelerinden Liberation Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik "Daha ne bekliyorsun" manşetiyle çıktı.

Haber Merkezi Diğer AA
Fransada salgın çığırından çıktı
Fransız gazeteleri "Daha ne bekliyor" diyerek Macron'a seslendi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 362 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 94 artışla 4 milyon 554 bin 683'e yükseldi.

YÜZDE 40 ARTIŞ

Okullarda bir haftada vaka sayısının yüzde 40 arttığı kaydedildi.

"DAHA NE BEKLİYOR?"

Fransız gazetelerinden Liberation Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik "Daha ne bekliyorsun" manşetiyle çıktı.

Ülkede son 24 saatte 362 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 94 bin 983'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 974'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 322 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1058 artışla 290 bin 810'a ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ederken Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8,2'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 985 bin 888'e çıktı, bunlardan 2 milyon 727 bin 817'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Fransa'da son 24 saatte 37 bin 14 Kovid-19 vakası tespit edildi
KORONAVİRÜS
Fransa'da son 24 saatte 37 bin 14 Kovid-19 vakası tespit edildi
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