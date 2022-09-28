Dünya Fransada Total çalışanlarına grev çağrısı yapıldı
AVRUPA

Fransa'da Total çalışanlarına grev çağrısı yapıldı

Acil maaş artışı talebi kapsamında 3 günlük grev çağrısında bulunuldu. Total istasyonlarında akaryakıt tedarikinin sekteye uğrayabileceği konuşuluyor.

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Haber Merkezi AA
Fransada Total çalışanlarına grev çağrısı yapıldı
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Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies çalışanlarından iş bırakmaları istendi. Çağrıyı, Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT yaptı. Liberation gazetesinin haberine göre, CGT, TotalEnergies yönetiminin işe alımlarını durdurma kararını protesto ederek 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan "acil maaş artışı" yapılmasını talep etti.

İşçilere çağrı: Akaryakıt tedarikini engelleyin

Konfederasyon, Fransa'da bünyesinde 35 bin kişinin çalıştığı şirketin özellikle rafineri çalışanlarını, bugünden itibaren 3 günlük greve ve istasyonlarda akaryakıt tedarikini engellemeye çağırdı. CGT temsilcisi Benjamin Tange, çalışanların grev çağrısına uyması durumunda TotalEnergies'in petrol rafinerilerindeki üretimde yüzde 30'a kadar düşüş olabileceğini açıkladı.

"Tedarik sekteye uğrayacak" endişesi

Grev çağrısı, TotalEnergies istasyonlarında akaryakıt tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesine yol açtı. Grev çağrısının akabinde Twitter'da da "TotalEnergies" gündem başlıkları arasına girdi.

Grev, üretim sahalarına uzanabilir

Öte yandan şirket yönetimi ile sendika temsilcileri arasında gün içinde görüşme yapılması öngörülüyor.

Sendika, şirket yönetimiyle anlaşmaya varılmaması durumunda perşembe gününden itibaren Total grubuna ait diğer sektörlere yönelik üretim sahalarında da greve gitmeyi planlıyor.

TotalEnergies'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2022'nin ilk çeyreğinde yüksek düzeyde kâr elde ettiği belirtiliyor.

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