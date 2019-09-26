Dünya Fransanın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
AVRUPA

​Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac, 1995-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevi yapmıştı.

Haber Merkezi AA
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Chirac'ın ailesinden yapılan açıklamada, 1995 ila 2007 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Chirac'ın evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Chirac'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı da kaydedildi.

Siyasi hayatına 1965'de Sainte-Fereole'de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, milletvekilliği yaptıktan sonra 1977'de Paris Belediye Başkanı olmuştu.

Chirac, François Mitterrand Cumhurbaşkanlığı döneminde 1986'de başbakanlık görevine getirilmişti.

1995'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'e karşı kazanan Chirac, 12 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Emmanuel Macron'dan ABD-İran açıklaması
DÜNYA
Emmanuel Macron'dan ABD-İran açıklaması
İstanbultekrar sallandı

İstanbul
tekrar sallandı

​Uzmanlar artçı depremlerin devam edebileceği konusunda uyardı.
Provokatörlereyasal işlem

Provokatörlere
yasal işlem

Depremle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yardım istemişlerdi

Yardım istemişlerdi

​Aramco saldırılarında çaresiz kalan Suudilere ABD'den Patriot desteği.
21 bina mühürlendi

21 bina mühürlendi

​İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında gerekli önlemler alındı.
Eğitime devam

Eğitime devam

'​Yarın İstanbul'da okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık'
'Deprem oldu pas geçin'

'Deprem oldu pas geçin'

Korku dolu anlarda kuleden pilotlara anons yapıldı.
GSM firmaları<br>sınıfta kaldı

GSM firmaları
sınıfta kaldı

Telefonla iletişim kesildi, GSM firmaları krizi yönetemedi.
'Karıncalar depremin habercisiydi'

'Karıncalar depremin habercisiydi'

​Depremden bir gün önce yapılan paylaşımlar ortalığı karıştırdı.
Köprüde hasar yok

Köprüde hasar yok

Bakanlık spekülasyonlara son noktayı koydu.
Yana yaslanan bina tahliye edildi

Yana yaslanan bina tahliye edildi

​AFAD ekipleri Şirinevler'de hasar gören binayı incelemeye aldı.
Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Kararda, darbe talimatının Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
İSTANBUL'DA DEPREM!

İSTANBUL'DA DEPREM!

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli 6 olarak açıkladı.
Tehlike geçmedi

Tehlike geçmedi

Uzmanlar: Büyük depremin enerjisini almış olamaz.
Erdoğan depreme<br>ilişkin açıklama yaptı

Erdoğan depreme
ilişkin açıklama yaptı

'28 artçı deprem kaydedildi, devamı mümkün'.
Deprem anı canlı yayında

Deprem anı canlı yayında

Habere girdikleri sırada depreme yakalanan sunucuların zor anları.
İstanbul'daki deprem anı

İstanbul'daki deprem anı

Korku dolu anları saniye saniye kaydetti.
'Büyük İstanbul<br> depreminin habercisi'

'Büyük İstanbul
depreminin habercisi'

​Deprem uzmanı Profesör Mikdat Kadıoğlu sarsıntıyı değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.