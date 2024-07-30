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Dünya

Fransa'nın güneyinde 65 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Herault vilayetinde başlayan yangında 65 hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, sıcak hava dalgası nedeniyle 45 vilayetinde turuncu alarm verilen Fransa'da, yazın ormanlık alandaki ilk büyük yangını güneydeki Herault vilayetinde çıktı.

16:10 - 30/07/2024 Salı
AA
Foto: AA
Foto: AA

Sıcak havaların etkisinde olan ve turuncu alarm verilen vilayetlerden Herault'a bağlı Montouliers'de dün öğlen saatlerinde başlayan yangın komşu Aude vilayetine doğru yayıldı.

Yangında, 43 hektarı Herault sınırları içinde toplamda 65 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Yangının kontrol altına alınması için iki vilayetten 300'e yakın itfaiye eri görevlendirildi. Fransız gazetesi 20 Minutes, yangının bugün itibari ile kontrol altına alındığını ve ilerleyen saatlerde tamamen söndürülebileceğini bildirdi.

Yetkililer, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riskinin artabileceği uyarısında bulundu. Fransa'nın güney ve orta kesimlerindeki vilayetlerde sıcaklıklar nedeniyle alarm durumu devam ediyor.

#Fransa
#Yangın
#Orman
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