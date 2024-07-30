Fransa'nın güneyinde 65 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Sıcak havaların etkisinde olan ve turuncu alarm verilen vilayetlerden Herault'a bağlı Montouliers'de dün öğlen saatlerinde başlayan yangın komşu Aude vilayetine doğru yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için iki vilayetten 300'e yakın itfaiye eri görevlendirildi. Fransız gazetesi 20 Minutes, yangının bugün itibari ile kontrol altına alındığını ve ilerleyen saatlerde tamamen söndürülebileceğini bildirdi.