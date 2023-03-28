Fransa'nın kucak açtığı 'Fazıl Botan' kod adlı teröristbaşı öldü

'Fazıl Botan' kod adlı terörist Ahmet Şeker
Türkiye terör örgütleri arasında hiç bir ayrım yapmadan teröre karşı ortak mücadele teklif etmesine rağmen başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülke, bölücü FETÖ ve bölücü terör örgütü PKK'ya destek verip teröristlere kucak açıyor.
Fransız hava kuvvetleri kurtarmıştı
Şeker, 2015'te çıkan bir çatışmada ağır yaralanmış ve Fransız Hava Kuvvetlerinin desteğiyle tedavi için Fransa'ya götürülmüştü.
Ölen teröristbaşı örgütte Kandil saha sorumluluğu, YPG yönetim kadrosu üyeliği gibi üst düzey görevler yaptı.