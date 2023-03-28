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Dünya

Fransa'nın kucak açtığı 'Fazıl Botan' kod adlı teröristbaşı öldü

2015'te çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Fransız Hava Kuvvetlerinin desteğiyle tedavi için Fransa'ya kaçırılan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Fazıl Botan" kod adlı terörist Ahmet Şeker tedavi gördüğü Fransa’da öldü.

13:16 . 28/03/2023 Salı
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'Fazıl Botan' kod adlı terörist Ahmet Şeker

'Fazıl Botan' kod adlı terörist Ahmet Şeker

Türkiye terör örgütleri arasında hiç bir ayrım yapmadan teröre karşı ortak mücadele teklif etmesine rağmen başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülke, bölücü FETÖ ve bölücü terör örgütü PKK'ya destek verip teröristlere kucak açıyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden
"Fazıl Botan"
kod adlı
Ahmet Şeker
'in tedavi gördüğü Fransa’da öldüğü öğrenildi.

Fransız hava kuvvetleri kurtarmıştı

Şeker, 2015'te çıkan bir çatışmada ağır yaralanmış ve Fransız Hava Kuvvetlerinin desteğiyle tedavi için Fransa'ya götürülmüştü.

Ölen teröristbaşı örgütte Kandil saha sorumluluğu, YPG yönetim kadrosu üyeliği gibi üst düzey görevler yaptı.


#Ahmet Şeker
#Fazıl Botan
#Fransa
1 saat önce
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