Fransa'nın kucak açtığı 'Fazıl Botan' kod adlı teröristbaşı öldü

Fransa, Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik saldırının ardından sokakları savaş alanına çeviren teröristlere destek vermeye devam ediyor. Öyle ki, Fransa'nın en tanınmış haber kanallarından biri olan 'France 24' Türkiye haritasının bir bölümünü sözde Kürdistan olarak gösteren bir harita yayımlayarak büyük bir skandala imza attı. Fransız kanalı, Türkiye’nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi ‘Güney Doğu Anadolu’ olarak tanımladığını iddia etti. Yapılan bu hamle, 'olaylardan ders almayan Fransa'nın PKK’lı teröristlere şirin görünme çabası’ olarak yorumlandı.