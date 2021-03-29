Dünya Fransaya 20 milyar dolarlık darbe
AVRUPA

​Fransa’ya 20 milyar dolarlık darbe

Fransa’ya 20 milyar dolarlık darbe

Macron ile birlikte Mozambik’e dev enerji yatırımları başlatan Fransa, 20 milyar dolarlık kayıpla karşı karşıya. DEAŞ’lı teröristler, Palma kasabasını ani baskınla ele geçirince Total’in Afrika’daki en büyük doğal gaz yatırım projesinde faaliyetler durdu. Total şirketi, hükümetin şehirde kontrolü yeniden ele geçireceğine inandığını kaydetti.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Fransa’ya 20 milyar dolarlık darbe
Fotoğraf: Arşiv

Emmanuel Macron yönetimiyle Mozambik’e milyar dolarlık enerji yatırımları başlatan Fransa, bu yatırımlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Hafta sonu ülkenin kuzeyindeki zengin yeraltı ve enerji kaynaklarına sahip Cabo Delgado bölgesindeki stratejik Palma kasabasının ani bir baskınla terör örgütü DEAŞ’ın eline geçmesi sonucu, şehre yakın mesafede bulunan Fransız Total şirketinin Afrika’daki en büyük doğal gaz yatırım projesinde faaliyetlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.

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  • Toplam 20 milyar dolar değere sahip enerji yatırımıyla, Fransa, Mozambik’in sahip olduğu zengin açık deniz enerji kaynaklarını uluslararası pazara satmayı planlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik Kanalı’nda, Madagaskar’ın da hak iddia ettiği, aidiyeti tartışmalı “Dağınık Adalar” diye bilinen ada grubuna 2019’da ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Macron adaların 2020 yılında “doğal rezerv” olarak sınıflandırılacağını ilan etti.

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Öte yandan Total enerji şirketi yaptığı açıklamada Mozambik güvenlik güçlerinin şehrin kontrolünü tekrar ele geçireceğine inandığını kaydetti. Hükümet, terörist olarak isimlendirdiği ve kontrol etmekte zorlandığı silahlı örgütlere karşı sık sık Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

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