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Dünya

Fransa’ya Akıncı pozuyla mesaj

Mali, anayasa değişikliğiyle Fransızca'nın resmi dil statüsünü kaldırdı. Mali Devlet Başkanı Assimi Goita'nın, anayasa metnini imzalarken masasında Bayraktar AKINCI TİHA’nın maketi ile poz vermesi dikkat çekti.

Dış Haberler
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sömürge anayasasını rafa kaldıran ve yeni anayasayı imzalayan Goita’nın masasındaki AKINCI TİHA maketi dikkat çeki.

Sömürge anayasasını rafa kaldıran ve yeni anayasayı imzalayan Goita’nın masasındaki AKINCI TİHA maketi dikkat çeki.

Mali’de yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıktı. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak. Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960’tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde yeni anayasa metnini imzalayan Mali Devlet Başkanı Assimi Goita, İmza töreninde, masasında Bayraktar AKINCI TİHA’nın maketi ile poz verdi. Mali’de önceki anayasa sömürge anayasası olarak biliniyordu.


#Mali
#Fransızca
#AKINCI
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