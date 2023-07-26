Fransa’ya Akıncı pozuyla mesaj

Fransa’da Cezayir kökenli bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar hemen tüm dünyada “mülteci kalkışması” algısıyla ele alınıyor. Oysa protestolar sadece “yabancı kökenliler” tarafından gerçekleştirilmiyor. Bu algıyla, sonuçları vahim olabilecek bir tuzak kuruluyor. Protesto bir Fransız geleneği. Fransızlar, Batı’da en çok protesto eylemi yapan ve çoğunlukla da sonuç alan bir millet olarak diğerlerinden ayrışıyorlar. 1730’larda gayri ahlâkî davranışlarda bulunanlar Charivari