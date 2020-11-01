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Dünya Darmanine göre Fransa özgürmüş
AVRUPA

Fransız Bakanın İslam düşmanlığı

Darmanin’e göre Fransa özgürmüş

Son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef alan açıklamaların yapıldığı Fransa’da marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından duyduğu rahatsızlığı açıklayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu defa ülkesinin “çok istisnai bir laikliğe sahip” özgürlükler ülkesi olduğunu iddia etti. Darmanin, ülkenin güneyindeki Nice kentinde düzenlenen kilise saldırısına ilişkin RTL radyosuna konuk oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Helal gıda reyonlarından rahatsızlığını açıklamıştı’
‘Helal gıda reyonlarından rahatsızlığını açıklamıştı’

Fransa’nın halen terörün önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Darmanin, “Fransa, özgürlükler ülkesi ve istisnai laiklik uygulaması olan bir yer, bu nedenle terörün hedefinde” ifadesini kullandı. Darmanin, ayrıca Fransa’nın bir dine değil, İslamcı ideolojiye karşı savaşta olduğunu savundu.

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  • Öte yandan, üç kişinin hayatını kaybettiği Nice saldırısıyla ilgili üçüncü bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Saldırıya ilişkin önceki gün iki kişinin saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti. Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard’in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül’de İtalya’nın Lampedusa Adası’na ve 9 Ekim’de Fransa’ya geldiği kaydedilmişti.
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