Darmanin’e göre Fransa özgürmüş

Fransa’nın halen terörün önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Darmanin, “Fransa, özgürlükler ülkesi ve istisnai laiklik uygulaması olan bir yer, bu nedenle terörün hedefinde” ifadesini kullandı. Darmanin, ayrıca Fransa’nın bir dine değil, İslamcı ideolojiye karşı savaşta olduğunu savundu.
- Öte yandan, üç kişinin hayatını kaybettiği Nice saldırısıyla ilgili üçüncü bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Saldırıya ilişkin önceki gün iki kişinin saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti. Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard’in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül’de İtalya’nın Lampedusa Adası’na ve 9 Ekim’de Fransa’ya geldiği kaydedilmişti.