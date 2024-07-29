Fransız basını duyurdu: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e veba virüsü içeren mektup gönderildi

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğu saptandı.
Habere göre, Cote d’Or’da postanenin dağıtım merkezinde bulunan şüpheli paketin içinden siyah toz çıktı.
Soruşturma başlatıldı
Uzmanlar, paketin içinde bulunan tozu nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal (NRBC-E) teste tabi tuttu, yapılan test sonucu veba virüsü varlığını ortaya çıkardı.
Mektubun daha detaylı bir inceleme için Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğine dikkat çekilen haberde, kesin sonuçların pazartesi akşamı belli olacağı vurgulandı.
Dijon savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.