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Fransız basını duyurdu: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’e veba virüsü içeren mektup gönderildi

Fransız basını, ülkenin ırkçı ve İslam düşmanı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e gönderilen mektupta veba virüsünün olduğunu duyurdu.

11:37 - 29/07/2024 Pazartesi
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e gönderilen şüpheli bir mektupta yapılan inceleme sonrasında veba virüsü olduğu saptandı.


Habere göre, Cote d’Or’da postanenin dağıtım merkezinde bulunan şüpheli paketin içinden siyah toz çıktı.


Soruşturma başlatıldı

Uzmanlar, paketin içinde bulunan tozu nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal (NRBC-E) teste tabi tuttu, yapılan test sonucu veba virüsü varlığını ortaya çıkardı.


Mektubun daha detaylı bir inceleme için Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğine dikkat çekilen haberde, kesin sonuçların pazartesi akşamı belli olacağı vurgulandı.


Dijon savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

#Fransa
#Mektup
#Vebalı Mektup
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