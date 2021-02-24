Dünya Fransız basını Erdoğan ve Macron gelecek hafta görüşecek
AVRUPA

Fransız basını: Erdoğan ve Macron gelecek hafta görüşecek

Fransa'da günlük olarak okuyucuyla buluşan L'opinion gazetesi, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşeceğini yazdı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Fransız basını, önümüzdeki hafta Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

"Video konferans ya da telefon ile görüşecekler"

Gazete haberinde, "Aldığımız bilgilere göre Emmanuel Macron ile Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki Salı günü telefon veya video konferans yoluyla görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, aylarca artan gerilimin ardından Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir yatıştırma işareti olabilir" ifadeleri kullanıldı.

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