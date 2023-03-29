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Dünya

Fransız krizinde son nokta: Akaryakıt 'ikinci el' sitelerde satılıyor

Fransa'da devam eden akaryakıt sıkıntısı nedeniyle, ikinci el ürün satışı yapılan internet sitelerinde akaryakıt ilanlarına yer verildi.

17:45 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fransa'da akaryakıt çalışanları grevini sürdürüyor.

Fransa'da akaryakıt çalışanları grevini sürdürüyor.

Fransa'da "ikinci el" sitelerinde akaryakıt satış ilanları verilmeye başlandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, hükümetin Mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği emeklilik reformuna karşı rafineri çalışanlarının grevi devam ediyor.

Grev dolayısıyla, Paris'teki istasyonların yaklaşık yüzde 30'unda, ülke çapında ise yaklaşık yüzde 15'inde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Bazı araç sürücüleri akaryakıt bulmakta zorlanırken, ikinci el satış yapılan internet sitelerine akaryakıt satış ilanları konuldu.

Yerel basın, söz konusu sitelerdeki akaryakıtın denetlenmediği ve içeriğinin değiştirilmiş olabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara bu ürünleri satın almamayı tavsiye etti.

Akaryakıt sıkıntısının grevler nedeniyle gelecek günlerde daha da artmasından endişeleniliyor.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.



#Fransa
#Akaryakıt
#İkinci el satış
#Emeklilik Reformu
26 dakika önce
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