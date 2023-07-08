Fransız medyası göstericileri hedef aldı

Hem sağ hem de sol görüşü temsil eden medya organları, güvenlik güçlerine destek verdiklerini açıklayarak, “daha sert ve kesin tedbirler” alınması çağrısında bulundu. Fransız solunun temsilcisi olarak kabul gören Libération gazetesi, gösterilerin durdurulması bastırılması gerektiğini ifade eden bir haber yayınladı. Manşetten de 2005 yılında Nahel vakasına benzer bir şekilde, 17 yaşındaki Afrikalı bir çocuğun polisten kaçarken ölmesi sonrası çıkan olaylara karışan bir babanın oğluna nasihati verildi. Babanın, “Ben olaylara karşıtım. Bir faydasını görmedim” dediği ve çocuğunu ikna etmeye çalıştığı tasvir edildi. Le Point dergisi ise, kaos uyarısı yaparak polisi göreve davet etti. Manşetinde ise, “Gösterilere karşı devleti savunacak milyonlar var” ifadeleriyle eylemcilere göz dağı verildi.