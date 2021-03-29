Fransız polisinden Paris'te alkol denetimi

Ekonomi

Dünyanın en pahalısı: Türkiye'de mağarada toplanıyor Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türkiye’de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılan kantaron balı, kilosu 10 bin Euro ile ( 96 bin TL) ile ‘dünyanın en pahalı balı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.