Fransız polisinden Paris'te alkol denetimi

Paris'te belirli alanlarda gelen alkol yasağı nedeniyle polis, Saint-Martin Nehri kenarında alkol içenleri, nehrin kenarından kaldırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te valilik, 5 Mart tarihinde koronavirüs dolaşımını azaltmak için belirli alanlarda alkol tüketimini 11:00 - 18:00 saatleri arasında yasaklamıştı.
Yasakların getirildiği yerlerden biri de Paris'te bulunan Saint-Martin Nehri kenarı.
NEHRİN KENARINDA DENETİM
Fransa polisi, alkol yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla için nehrin kenarında denetim yaptı.