Dünya Fransız polisinden Pariste alkol denetimi
AVRUPA

Fransız polisinden Paris'te alkol denetimi

Fransa'nın başkenti Paris'te valilik, 5 Mart tarihinde koronavirüs dolaşımını azaltmak için belirli alanlarda alkol tüketiminin yasaklanmasının ardından denetimler başladı. Fransa polisi, alkol yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla için nehrin kenarında denetim yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Fransız polisinden Pariste alkol denetimi
Paris'te polis alkol denetimi yaptı.

Paris'te belirli alanlarda gelen alkol yasağı nedeniyle polis, Saint-Martin Nehri kenarında alkol içenleri, nehrin kenarından kaldırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te valilik, 5 Mart tarihinde koronavirüs dolaşımını azaltmak için belirli alanlarda alkol tüketimini 11:00 - 18:00 saatleri arasında yasaklamıştı.

Yasakların getirildiği yerlerden biri de Paris'te bulunan Saint-Martin Nehri kenarı.

NEHRİN KENARINDA DENETİM

Fransa polisi, alkol yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla için nehrin kenarında denetim yaptı.

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