Dünya Fransızlar Macrondan ümidi kesti Halkın yüzde 65i güvenmiyor
AVRUPA

Fransızlar Macron’dan ümidi kesti: Halkın yüzde 65’i güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor. Macron'a duyulan güven oranı da bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransızların duyduğu güven ve düşmeye devam ediyor. Ipsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.

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Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor. Başbakan Jean f duyulan güven oranı ise yüzde 32.

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Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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