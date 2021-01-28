Fransızlar Macron’dan ümidi kesti: Halkın yüzde 65’i güvenmiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransızların duyduğu güven ve düşmeye devam ediyor. Ipsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.
Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor. Başbakan Jean f duyulan güven oranı ise yüzde 32.
Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.