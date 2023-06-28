Frontex'in desteğini reddetmiş

Geçtiğimiz günlerde Mora Yarımadası açıklarında yaşanan ve yüzlerce kişinin yaşamına mâl olan göçmen faciasında ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, oklar Yunanistan’ı gösteriyor. Facianın yaşandığı gün, Avrupa sınır kurumu Frontex’in Atina yönetimine hava desteği teklifinde bulunduğu, ancak Yunanistan’ın bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Tekne battıktan sonra göçmenlerin yardım çağrılarına kasıtlı olarak yanıt vermemekle suçlanan Atina yönetimi, çoğu kesimce yüzlerce kişinin ölümden sorumlu tutuluyor. Resmi rakamlara göre 81 kişinin öldüğü açıklanan faciada, 100’ü çocuk 500 kişi günlerdir kayıp. Kayıp olanların hayatını kaybettiği ancak Atina tarafından sümen altı edildiği belirtiliyor.

ÇAĞRILARA YANIT VERMEDİİ

Yayınlanan ilk rapora göre göçmenlerin ilk yardım çağrısı ile teknenin batması arasında 14 saatlik bir süre geçmişti. Frontex basın servisinin AFP’ye yaptığı açıklamada “Frontex, 13 Haziran’da Yunan makamlarına ek hava desteği teklif etti ancak yanıt alamadı” dedi. Trajedinin yaşadığı günün erken saatlerinde, İtalyan koordinasyon merkezi (MRCC), Frontex uçağına saat 08:33’te balıkçı teknesini araması emrini vermişti. Frontex’e göre, göçmenleri taşıyan tekne 09:47’de tespit edildi.

DEVRİYE TEKLİFİNİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Açıklamada, “Uçak, yakıt ikmali yapmak için üsse dönmeye zorlanmadan önce balıkçı teknesini 10 dakika izledi” denildi. Bunun yanı sıra faciadan on gün önce Frontex, Yunanlara Ege Denizi üzerinde sürekli devriye gezmek üzere bir insansız hava aracı göndermeyi de teklif ettiğini, ancak Atina’nın bu teklifi de geri çevirdiği kaydedildi. Yunan makamları Frontex’e insansız hava aracını Girit’in güneyine yerleştirme talimatı verdi.







