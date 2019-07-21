Füzelerimiz Tel Aviv’i vurabilir

Türk Arap Medya Derneği ile Filistin İletişim ve Medya Derneğinin ortaklaşa düzenlediği toplantıda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de yer aldı. Türk medyasıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Heniyye, konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam ve saygısını ileterek başladı. Heniyye, Türkiye’nin Filistin’e karşı önemli bir duruş sergilediğini söyledi.

Heniyye, video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DİRENİŞ KENDİNİ YENİLİYOR

Filistin direnişinin 100 yıldır kendini her alanda yenileyerek geliştiğini söyleyen Hamas lideri İsmail Heniyye, “İşgal altında olmamıza, birçok istihbarat örgütünün karşımızda olmasına rağmen ümmet içindeki birçok uzmanımızla çalışıyoruz. İzettin Kassam Tugayları teknolojik bağlamda gelişmiş füzeler üretti. Şuan elimizde Tel-Aviv ve ötesindeki şehirleri vuracak kapasitede gelişmiş füzelerimiz var” dedi.

“MÜSTERİH OLUN”

Filistin davasının geleceğine ilişkin beklentilerini açıklayan Heniyye, “Bugün burada ben herkesi rahatlatmak istiyorum. Müsterih olsunlar. Gazze’deki direniş o kadar etkili ki doğrudan İsrail’e etki edebiliyor. İsrail’i ve işgalci orduyu sıkıştıracak ve haklarımızı tekrar alabilecek bir güç var. Her alanda gelişip kendimizi yeniliyoruz. Kendi elimizden gelen imkanlarla, gençlerimizle ve elbette zaman zaman uzmanlıklarıyla bize yardımcı olan ülkeler var. Onlardan faydalanıyoruz. Ümmet içinde birçok uzmanımız var. Bireysel, askeri, barışçıl eylemlerde bulunarak her alanda mücadelemizi sürdürüyor ve direnişimize devam etmek istiyoruz. Bu şekilde bütüncül şekilde barışçıl, askeri ve diplomatik bir direniş ile elimizi güçlendiriyoruz. Bu bize umut veriyor. Müslümanların, arapların ve insanlığın vicdanında Filistin davası hala yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

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ONURLU DURUŞUN BEDELİ ÖDETİLİYOR

“100 yılın anlaşması bölgesel ve uluslararası insiyatife karşı bir tutum. Hayati öneme sahip olan yardımlar kesilerek Filistin’e diz çöktürülmek isteniyor. Türkiye ise Filistin’i ulusalararası platformlarda koruyucu ve kollayıcı rol oynuyor. İşgal kuvetlerinin işgallerine karşı duruyor. Vicdani ve insani bir şekilde Kudüs’teki acımızı paylaşıyor. Bu gayret ve dayanışması sonucu özellikle son yıllarda Türkiye’ye uygulanan ekonomik, siyasal baskı İsrail ile olan ilişkilerinin bir yansıması. Türkiye’ye yapılan baskı Filistin davasına karşı olan tutumunun bir faturasıdır. Son S-400 ve F-35 tartışmalarını da bu noktadan değerlendiriyorum” diye konuştu.

FİLİSTİN’SİZ NORMALLEŞME YANLIŞTIR

Arap ve Körfez ülkelerinin bir kısmının İsrail’e yakınlaşmasına da değinen Heniyye, “Varşova ve Manama toplantıları ile işgalci İsrail ve Arap yönetimleri arasında normalleşme adımları görüyoruz. Biz bunu Filistin davasına karşı bir tutum olarak doğru bulmuyoruz. 100 yılın anlaşması bölgedeki halkların iradesine karşı bir insiyatiftir. Filistin’in ve Filistinlilerin hakları elde edilmeden, İsrail ile bir normalleşme kabul edilemez. Eğer İsrail ile bir normalleşme olacaksa öncelikle Filistin’in haklarını elde etmesi gerekiyor” dedi.

Merkezimiz Kudüs’tür

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, bir “Filistin stratejisi”nin geliştirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu, Filistin’de ve çevre ülkelerde yaşayan Filistinlerle iletişimin diri tutulması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Başkenti Kudüs olan Filistin devleti tanınmadığı sürece hiçbir anlaşmayı tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Biz Hamas olarak ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak nitelenen şeyi tanımayacağımızı ilan ediyoruz. Filistin birliğini oluşturacak bir Mısır inisiyatifi var. Filistin iç barışıyla ilgili Erdoğan bizi çağırdığında onunla çalışabileceğimizi söyledik. Burada tekrar deklare ediyorum, Filistin birliği için çalışacağız. Bizim merkezimiz Kudüs’tür. Orada Hristiyan ve İslam mukaddesatını koruyacağız. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiyoruz. ABD’nin büyükelçiliğini oraya taşımasını kabul etmiyoruz. Kudüs’ün bizim hakkımız olduğunu deklare etmekten geri kalmayacağız.”

67 sınırları vurgusu

Heniyye, bir soru üzerine Gazze sularının içerisinde gaz bulunduğunu ifade ederek, “British Gas bu doğal gazı alacaktı 20 yıllığına ama işgalci İsrail bunu engelledi. Tüm haklar onda. Şu ana kadar bu gaz kaynağından faydalanamıyoruz. Umarım bir gün bu konuda bir anlaşmaya varabiliriz.” dedi. “1967 sınırlarına dönülürse Hamas da İsrail’i tanır mı?” sorusunu yanıtlayan Heniyye, “67 sınırları üzerinde bir Filistin devletinin kurulmasını kabul edebiliriz ama geri kalan Filistin toprakları üzerinde kurulmuş siyonist devleti tanımamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.