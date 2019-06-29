Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
ASYA

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde, "korumacılık" ifadesi kullanılmayarak, "serbest" ve "adil" bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı. Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz ifadeleri yer alan bildiride, Japonya Başbakanı Abe; "Küresel ekonomi, ticari gerilimler devam ettikçe aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.
Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20’nin Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, “korumacılık” ifadesi kullanılmayarak, “serbest” ve “adil” bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

Japonya’nın dönem başkanlığında Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvenin ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 43 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, küresel “ekonomik büyümenin” düşük kaldığı uyarısı yapılırken, ticari ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

ABD, Çin ve diğer ülkeler arasında artan ticaret ihtilaflarına bildiride yer verilmezken, elektronik ticaret, akıllı zeka ve nesnelerin internetinin ortaya çıkardığı acil zorluklara karşı daha fazla çalışılmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Ticaret ve yatırım için risklerin değerlendirilmesine devam edileceğine ve bu risklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağına işaret edilen bildiride, “Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz.” ifadesine yer verildi.

G20 liderleri, sonuç bildirisinde, ticaret ve yatırımlar konusunda, pazarları açık tutacaklarını ve Dünya Ticaret Örgütü’nün gerekli olan reformları destekleyeceklerini belirtirken, bu konuda küresel “eşit şartlar” oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

Küresel ekonomi ve ticari gerilimler

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, zirve sonunda düzenleği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda G20 üyeleri arasında "büyük görüş farklılıkları" olmasına rağmen, liderlerin ortak bir zemin bulduklarını söyledi.

REKLAM
  • G-20 liderlerinin üye ülkelerin güçlü küresel ekonomik büyümeye öncülük etmesi gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirten Abe, “Küresel ekonomi, ticari gerilimler devam ettikçe aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam edecek.” yorumunu yaptı.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 37 devlet ve hükümet başkanı ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Osaka’da zirvede liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.

Suudi Arabistan, gelecek yıl G20 dönem başkanı olarak Kasım 2020'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

BM G20 Zirvesi liderlerine çağrıda bulundu
DÜNYA
BM G20 Zirvesi liderlerine çağrıda bulundu

G20'ye kokain dolu uçakla gidiyordu
DÜNYA
G20'ye kokain dolu uçakla gidiyordu

G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programı
DÜNYA
G20 Liderler Zirvesi'nin resmi eş programı

Putin ve Trump G20'de görüştü
DÜNYA
Putin ve Trump G20'de görüştü

G20 Zirvesi başladı
DÜNYA
G20 Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi aile fotoğrafında yan yana
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi aile fotoğrafında yan yana
Başarıyla uçtu

Başarıyla uçtu

​Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri.
Sonuç bildirisi yayınlandı

Sonuç bildirisi yayınlandı

​43 maddelik bildiri G20 üyeleri tarafından imzalandı.
Sigara kurşunu

'Sigara' kurşunu

​Esenyurt'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
BM'den "Yüzyılın Anlaşması" uyarısı

BM'den "Yüzyılın Anlaşması" uyarısı

​Doğu Kudüs'ün Filistin toprağı olduğu vurgulandı.
Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka'da basın toplantısı düzenledi.
Kazmayı alıp<br>tarlaya girdiler

Kazmayı alıp
tarlaya girdiler

Dönüm başına 10 bin lira para kazandıracak.
Çarptığı kadın<br>hayatını kaybetti

Çarptığı kadın
hayatını kaybetti

Kazanın ardından 'Arabam ne hale geldi' diye ağlamıştı.
Erdoğan çetin biri

Erdoğan çetin biri

Trump, G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu.
170 bin TL<br>maaş teklif ediyorlar

170 bin TL
maaş teklif ediyorlar

Pilot ihtiyacı için Türkiye'yi radarına aldılar.
Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Cumhurbaşkanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.
Merkez'den<br>sürpriz karar

Merkez'den
sürpriz karar

​1 Temmuz 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.
Suudi Arabistan<br>büyük bir alıcı

Suudi Arabistan
büyük bir alıcı

​Trump ve Prens Selman Osaka'da bir araya geldi.
İcralık eden unutkanlık

İcralık eden unutkanlık

Mağdur olan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi.
34 ile yağış uyarısı

34 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Tarihi günlere<br>şahit oluyoruz

Tarihi günlere
şahit oluyoruz

​Rakam yıl sonunda 50 milyonu rahat bulacak.
Aksama<br>söz konusu değil

Aksama
söz konusu değil

Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi S-400 mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.