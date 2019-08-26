G7 ülkelerinden Amazon'a 20 milyon dolar bağış

Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde liderler, dünya oksijeninin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar için bağış yapma kararı aldı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkelerinin Amazon yangınlarıyla mücadele eden ülkeler için 20 milyon dolarlık yardım paketi oluşturacaklarını açıkladı.

Amazon ormanlarının gezegenin akciğerleri olduğunu söyleyen Macron, liderlerin Afrika’da da benzer destek olasılığı üzerinde çalıştığını söyledi.

Macron’un ABD Başkanı Trump’ın iklim konferansına katılmamasına rağmen ABD’nin yardım girişimini desteklediğini ifade etmesi ise dikkat çekti.

Amazonlarda bu yıl toplam 41 bin yangın kaydedildi. Uzmanlar, yangınların çoğunun tarlaları temizleyen çiftçiler tarafından başlatıldığını öne sürdü.

Öte yandan, Oscar ödüllü ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun kurduğu çevre örgütü olan Earth Alliance, Amazon ormanlarındaki yangınlar için 5 milyon dolarlık bağış yapacağı belirtildi.

Fransa’da 3 gündür devam eden zirve ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un akşam saatlerinde düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla sona erecek.