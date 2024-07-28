Gaemi kâbusu koca bölgeyi vurdu: Ölü sayısı her geçen gün daha da artıyor

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlar nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Acil durum ekipleri, Tayfun Carina olarak da adlandırılan Gaemi Tayfunu nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için görevlendirildi. Tayfun sonucunda 600.000'den fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. İl Afet Risk Azaltma Yönetimi ve Dayanıklılık Konseyi'nden gelen raporlar, yaklaşık 518 hanenin sular altında kaldığını belirtiyor.