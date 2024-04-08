Gazze çocuklara mezar oldu

7 Ekimden bu yana işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda 14 bin 500 çocuk öldürülürken, binlerce çocuk, bombaların etkisiyle yanıyor, yıkılan binaların enkazlarından çıkarılan çocukların uzuvları kesiliyor, bölgeye gıda ve tıbbi malzeme girişinin engellenmesinden kaynaklı birçok çocuk ise açlıktan ölüyor. Bombalar sonucunda bin 762 çocukta çeşitli derecelerde yanıklar bulunuyor. Çoğu zaman kurtarılabilecek olan uzuvlar tıbbi malzeme eksikliği ve hastanelerin hizmet dışı olmasından kaynaklı 631’den fazla çocuğun ampute edilmesine neden oldu. Gazze’nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılarda kısıtlı imkanlarla yaralılara hizmet veren bazı hastanelerde görev yapan doktorlar, yaşananların felaket boyutunda olduğunu kaydetti. Gazze’deki El- Ehli Mamedani Hastanesi’nde görev yapan doktor Ali Alghaliz, çocukların tedavilerinin acil sağlanması için dünyaya yardım çağrısında bulundu.

BİN 762 ÇOCUKTA YANIK

Yüzlerce yaralının bulunduğu Gazze Şeridi’nde tıbbi imkanların ve hastane hizmetlerinin yetersiz kalması nedeniyle gerekli tıbbi bakımın sağlanmasında ve yaralıların kurtarılmasında yaşanan gecikme, çoğu zaman yaralıların ölümüne ya da uzuvların ampute edilmesine neden oluyor. Karadan, havadan ve denizden saldırıların yoğun bir şekilde sürdüğü Gazze’nin kuzeyinde çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, çocukların savaştan çok fazla etkilendiğini, şans eseri hayatta kalan çocukların acılar içinde kıvrandığını, yeterli ekipman ve doktor olsaydı birçoğunu kurtarabileceklerini söyledi. Bombalar sonucunda bin 762 çocukta çeşitli derecelerde yanıklar bulunuyor.

UZUVLARI KESİLİYOR

Alghaliz, “Hava saldırılarında yaralanan çocukların bedenleri yanıyor. Yanık tedavileri çok aşamalı gerçekleşiyor. Elimizde yeterli imkan olmadığından müdahalelerimiz kısıtlı oluyor. Bazı komplikasyonlarda çocukların yaşayabilmesi için uzuvlarını kesmek zorunda kalıyoruz. Gerekli tıbbi imkanlar olsaydı çok sayıda hastanın uzuvları kesilemeyecek ve birçoğunun da yaşama imkanı olurdu. Saldırılar devam ettiği için hastanelere yaralılar akın ediyor ve biz artık ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız” dedi.

TEDAVİ EDİLEMİYORLAR

Savaştan etkilenen çocuklardan 6 yaşındaki Ceni İyad, evlerine düzenlenen hava saldırısı sonucunda çıkan ateşin bedenine isabet etmesiyle birlikte ayakları yandı. Bedeni yanan çocuklara yönelik tedavilerin yapılamaması onların ağrılarını her geçen gün artırıyor. Yetersiz beslenme ve aşırı sıvı kaybından kaynaklı mevcut durumunun çok daha kötüye giden İyad, hastanede her gün acılar içerisinde kıvranıyor. Ağrı kesici ilaçların ve daha birçok tıbbi malzeme eksiklikleri yaralı olan çocukların tedavi edilememesine neden oluyor. Doktor Alghaliz’in belirttiğine göre İyad gibi binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Acil yardımlar gerçekleşmezse birçok çocuk hayatını kaybedecek.

YENİ DOĞAN 20 BİN BEBEK RİSK ALTINDA

Gazze Şeridi'nde çatışmaların başladığı ilk günden bugüne yaklaşık 20 bin bebek, dünyaya gözlerini savaş ortamında açtı. 2 ay önce bomba sesleriyle dünyaya gelen Leyla Cenid, yetersiz beslenmeden kaynaklı yaşam mücadelesi veriyor. Hastanede gözetim altında tutulan Cenid, her geçen gün kilo kaybederek ölüm sinyalleri veriyor. 7 yaşındaki Nur Heda Muhammed ise hava saldırıları sonucunda ayağını kaybetti ve vücudunda yanıklar oluştu. Tedavi edilememesi ve beslenememesinden dolayı ölüm sırasını bekleyen çocuklardan biri. 12 yaşındaki Omar Alhosari ise yoğun bombardıman altında tutulan Şifa Hastanesinin yakınında bulunan evlerinde hava saldırısı sonucunda tüm evini ve anılarını kaybetti. Bombardıman sonucunda işitme ve görme sorunu yaşamaya başlayan Alhosari tedavi edilmeyi bekliyor.







