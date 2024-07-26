Gazze Kasabı Netanyahu bugün de Donald Trump ile görüştü: Şimdi onur duydum

Donald Trump - Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı soykırımcı Binyamin Netanyahu, ABD'de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi.
"Şimdi onur duydum"
"Şimdi onur duydum"
Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu
"Şimdi onur duydum"
diyerek kapıda karşıladı.
Sara Netanyahu, Trump'a
"Sizi özledik"
dedi.
Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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2 saat önce