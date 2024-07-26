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Dünya

Gazze Kasabı Netanyahu bugün de Donald Trump ile görüştü: Şimdi onur duydum

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki konuşmasının ardından dün ABD Başkanı Biden ile görüşmüştü. Gazze Kasabı Netanyahu bugün de eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Netanyahu'yu "Şimdi onur duydum" diyerek karşıladı.

20:20 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 20:47 - 26/07/2024 Cuma
Donald Trump - Binyamin Netanyahu
Donald Trump - Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı soykırımcı Binyamin Netanyahu, ABD'de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi.

"Şimdi onur duydum"

Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu
"Şimdi onur duydum"
diyerek kapıda karşıladı.
Sara Netanyahu, Trump'a
"Sizi özledik"
dedi.

Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.




#Binyamin Netanyahu
#Donald Trump
#ABD
#İsrail
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