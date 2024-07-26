Gazze Kasabı Netanyahu bugün de Donald Trump ile görüştü: Şimdi onur duydum

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray önünde protesto etti. ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken, Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi. "Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.