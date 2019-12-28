Dünya Gazze Şeridinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
ORTADOĞU

Gazze Şeridi’nde cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Filistin’in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi’nde bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre dönüştürdü.

Haber Merkezi İHA
Bölgedekiler, sular altında kalmış sokaklarda yürümek zorunda kaldı.
Bölgedekiler, sular altında kalmış sokaklarda yürümek zorunda kaldı.

Filistin’in güneybatısında bulunan Gazze Şeridi’nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Caddeler sular altında kaldı.

İsrail işgal güçleri yılın ilk yarısında Gazze'de 54 Filistinliyi şehit etti
DÜNYA
İsrail işgal güçleri yılın ilk yarısında Gazze'de 54 Filistinliyi şehit etti
  • Bölgede 2 gündür aralıksız olarak devam eden şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış bazı bölgelerde evlere ve yollara zarar verirken araçlar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sokakları sular kapladı, bölge sakinleri dışarı çıkamadı.

Yerel kaynaklar, yağış ve sel suları nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiğini ifade etti. Belediye ekiplerinin su baskınına uğrayan evlere müdahale ettiği öğrenildi.

İsrail Gazze'ye saldırmak için bahane üretiyor
DÜNYA
İsrail Gazze'ye saldırmak için bahane üretiyor

Aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kalan sokaklar.

Gazze’de katliam ve suikast
DÜNYA
Gazze’de katliam ve suikast
Somalide bombalı saldırı

Somali'de bombalı saldırı

Hayatını kaybeden 80 kişinin içinde 2 Türk vatandaşı da bulunuyor.
150 alternatif var

150 alternatif var

TOGG'un CEO'su yerli otomobilin adının belli olacağı tarihi açıkladı.
Türkiyenin devrimi

Türkiye'nin devrimi

Lobilerin engeliyle yarım kalan Devrim hayali gerçek oldu.​
Yerli otomobil<br>dünya basınında

Yerli otomobil
dünya basınında

​"Küresel bir marka, Tesla'ya rakip"
İstanbul'da <br>yağmur ve sulu kar

İstanbul'da
yağmur ve sulu kar

​Megakentte gece saatlerinde de kar yağışı etkili oldu.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

Hazırlanan 12 sayfalık raporda atılan iftiralar tek tek çürütüldü.
Emin Üstün<br>Hakk'a yürüdü

Emin Üstün
Hakk'a yürüdü

İkindi namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yolcu otobüsü <br>kaza yaptı

Yolcu otobüsü
kaza yaptı

​Bilecik'teki kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Akdeniz<br>Ocak'ta ısınacak

Akdeniz
Ocak'ta ısınacak

​Bölgedeki aktörler yeni adımlar atmaya başladı.
Eve dönebilir

Eve dönebilir

​Falcao için dikkat çeken transfer iddiası.
Google'a güven yok

Google'a güven yok

Araştırma şirketi Areda Survey, Google'a ilişkin ilginç sonuçlara ulaştı.
Antalya'yı<br>zam vurdu

Antalya'yı
zam vurdu

​CHP'li Antalya Belediyesi 400 kalem hizmete zam yaptı.
İBB'de<br>kıyım sürüyor

İBB'de
kıyım sürüyor

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine destek veren isimleri görevden alıyor.
Libya direniyor

Libya direniyor

​Libya'da selalar okundu, halk sokağa koştu.
Hindistan'a<br>evlat seferi

Hindistan'a
evlat seferi

​5 bin aileden 300'ü Hindistan'da tedavi için yola çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.