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Dünya

Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgını

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgede çöken sağlık sistemi ve hijyen koşullarının kötüleşmesi nedeniyle Gazze'de çocuk felci salgını olduğunu duyurdu.

09:23 - 30/07/2024 Salı
IHA
Foto: İHA
Foto: İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 297 gündür devam ederken, insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemi çöken Gazze'de çocuk felci salgını olduğunu ilan etti. Bakanlık, salgına devam eden İsrail saldırının neden olduğunu belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle enkaza dönen Gazze'de sağlık ve hijyen koşullarının çok kötü durumda olması nedeniyle çocuk felci virüsünün Gazze Şeridi'ne ve ötesine yayılma riskinin yüksek olduğu bildirilmiş, ancak salgın ilan edilmemişti.


#Gazze Şeridi
#Salgın
#Filistin
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