Gazze Şeridi'nden Mescid-i Aksa'ya ziyaret için yola çıkıldı
Filistin Sivil İşler Kurumu Sözcüsü İmad Karakira, yaptığı açıklamada, ilk grubun 100 kişiden oluştuğunu ve ramazan boyunca Aksa'ya ziyaretler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İsrail'den Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerine kısıtlama
İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği açıklanmıştı.
45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden ise 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin pazardan perşembeye kadar Kudüs'ü ziyaret edebileceği duyurulmuştu.