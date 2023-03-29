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Dünya

Gazze Şeridi'nden Mescid-i Aksa'ya ziyaret için yola çıkıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden 100 kişilik bir grubun işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek ve orada namaz kılmak için yola çıktığı bildirildi. İsrail hükümetiyle teması yürüten Filistin Sivil İşler Kurumu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

14:35 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Gazze Şeridi'nden Mescid-i Aksa'ya ziyaret için yola çıkıldı

Gazze Şeridi'nden Mescid-i Aksa'ya ziyaret için yola çıkıldı

Gazze'den Mescid-i Aksa ziyareti için ilk grubun yola çıktığı ve tecrübeli görevlilerin gruba rehberlik edeceği belirtilen açıklamada
"(Gazze Şeridi'nin) Güney vilayetlerinden ilk grup Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için bu sabah yola çıktı."
ifadesi kullanıldı.

Filistin Sivil İşler Kurumu Sözcüsü İmad Karakira, yaptığı açıklamada, ilk grubun 100 kişiden oluştuğunu ve ramazan boyunca Aksa'ya ziyaretler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.


İsrail'den Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerine kısıtlama


İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği açıklanmıştı.


45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden ise 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin pazardan perşembeye kadar Kudüs'ü ziyaret edebileceği duyurulmuştu.

#Filistin
#Mescid-i Aksa
#Gazze
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