Gazze Şeridi'nden Mescid-i Aksa'ya ziyaret için yola çıkıldı

Gazze'den Mescid-i Aksa ziyareti için ilk grubun yola çıktığı ve tecrübeli görevlilerin gruba rehberlik edeceği belirtilen açıklamada "(Gazze Şeridi'nin) Güney vilayetlerinden ilk grup Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için bu sabah yola çıktı." ifadesi kullanıldı.





Filistin Sivil İşler Kurumu Sözcüsü İmad Karakira, yaptığı açıklamada, ilk grubun 100 kişiden oluştuğunu ve ramazan boyunca Aksa'ya ziyaretler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.





İsrail'den Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerine kısıtlama





İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği açıklanmıştı.





45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.