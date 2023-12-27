Gazze'de can kaybı 21 bini buldu

Katil İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artmaya devam ediyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi çevresine saldırılarını arttırdığı, saldırıların Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılara dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı. Uluslararası kurumlara hastanedeki sağlık personelinin, yaralıların, hastaların ve yerinden edilen binlerce sivilin korunması çağrısında bulunuldu. Ayrıca uluslararası kurumlardan Şifa Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli olan ilaç ve yakıtın sağlanması talep edildi.