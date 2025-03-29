Gazze'de can kaybı 50 bin 277 oldu

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 277'ye yükseldi.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.





Son 24 saatte hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılmak üzere 26 ölü ve 70 yaralı getirildiği kaydedildi.









İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 921 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.





Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



















