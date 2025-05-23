Gazze'de can kaybı 53 bin 822'ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 60 can kaybının kayıtlara geçtiği, 185 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Son 24 saatteki bilançoya ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki verilerin dahil edilmediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 673'e, yaralı sayısının 10 bin 341'e yükseldiği ifade edildi.