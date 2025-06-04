Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de çocuk olmak: Hafızasını kaybetti kardeşi yürüyemez oldu

Gazze'de çocuk olmak: Hafızasını kaybetti kardeşi yürüyemez oldu

11:444/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

BM’nin “masum çocuklar günü” ilan ettiği 4 Haziran’da, Gazze’deki çocuklar yine bombaların hedefi oldu. Yusuf ağır yaralandı, hafızasını kaybetti; kardeşi Bera yürüyemez hale geldi. Terör devleti İsrail saldırılarında hayat altüst oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan “El-Humeysa” okuluna düzenlenen saldırı sonucu çocuk Yusuf ed-Daalese ağır yaralandı.

Bacağındaki ciddi kırık nedeniyle platin destekli cerrahi müdahale geçiren ve başına isabet eden şarapnel parçası kısmi hafıza kaybına Yusuf ve ailesi devam eden İsrail saldırıları ve derinleşen insani kriz nedeniyle zor yaşam koşulları altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Aynı saldırıda kardeşi Bera da her iki bacağından yaralandı ve hareket destek cihazı kullanıyor.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı yaklaşıyor! Resmi kurumlar ne zaman açılacak? İşte arefe günü ve bayramda açık olan ve kapalı yerler kurumlar