BM’nin “masum çocuklar günü” ilan ettiği 4 Haziran’da, Gazze’deki çocuklar yine bombaların hedefi oldu. Yusuf ağır yaralandı, hafızasını kaybetti; kardeşi Bera yürüyemez hale geldi. Terör devleti İsrail saldırılarında hayat altüst oldu.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan “El-Humeysa” okuluna düzenlenen saldırı sonucu çocuk Yusuf ed-Daalese ağır yaralandı.
Bacağındaki ciddi kırık nedeniyle platin destekli cerrahi müdahale geçiren ve başına isabet eden şarapnel parçası kısmi hafıza kaybına Yusuf ve ailesi devam eden İsrail saldırıları ve derinleşen insani kriz nedeniyle zor yaşam koşulları altında hayatta kalmaya çalışıyor.
Aynı saldırıda kardeşi Bera da her iki bacağından yaralandı ve hareket destek cihazı kullanıyor.