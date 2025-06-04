Bacağındaki ciddi kırık nedeniyle platin destekli cerrahi müdahale geçiren ve başına isabet eden şarapnel parçası kısmi hafıza kaybına Yusuf ve ailesi devam eden İsrail saldırıları ve derinleşen insani kriz nedeniyle zor yaşam koşulları altında hayatta kalmaya çalışıyor.