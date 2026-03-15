Gazze'de gök kızıla büründü

Gazze'de gök kızıla büründü

04:0015/03/2026, Pazar
G: 15/03/2026, Pazar
Gazze.
Gazze.

İsrail’in saldırılarıyla Gazze’de zorlu insani koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinlileri, şimdi de kum fırtınası vurdu. Fırtınayla birlikte tüm bölgeyi kaplayan toz ve kum bulutları, özellikle çadırlarda yaşayan aileleri doğrudan etkiledi.

Gazze’yi iki gündür etkisi altına alan kum fırtınası, yıpranmış çadırların savrulmasına yol açarken yerinden edilen Gazzelilerin sıkıntılarını daha da artırdı. Fırtınayla birlikte tüm bölgeyi kaplayan toz ve kum bulutları, özellikle çadırlarda yaşayan aileleri doğrudan etkiledi. Hasta ve solunum yolu rahatsızlıkları yaşayan Filistinlilerin, açık alanlarda ve yırtık çadırlarda zor anlar yaşadığı belirtiliyor. Güvenlik ve barınma koşullarının neredeyse bulunmadığı ortamda kum fırtınasının, zaten zor şartlarda yaşayan yerinden edilmiş ailelerin yükünü daha da ağırlaştırdığı belirtildi. Başta kronik göğüs hastalıklarından muzdarip kişiler olmak üzere yerinden edilen Filistinliler, kum fırtınası sonucunda sağlık problemleri yaşamaktan endişe ediyor.



