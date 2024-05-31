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Dünya

Gazze'de katil 2 İsrail askeri daha öldü

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 1 subayının da yaralandığını bildirdi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 644'e yükseldi.

10:24 - 31/05/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bislah Tugayı'ndan Adar Gavriel'in (24) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda, Givati Tugayı'ndan Çavuş Yehonatan Elias'ın (20) da Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Givati Tugayı'ndan bir subayın ise Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644'e yükseldi.



#gazze
#israil
#İsrail ordusu
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