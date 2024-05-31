Gazze'de katil 2 İsrail askeri daha öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun askerleri BM'nin Gazze'deki halk için gönderdiği insani yardım malzemelerini yağmaladı. Soykırımcı askerlerden birisi Gazze halkı için gönderilen un çuvalını kendisi ve diğer katil arkadaşları için kullandığı anları videoya çekerek, "Sevgili BM insani yardımlarınız için çok teşekkür ederim" diyerek dalga geçti. Gazze'nin Refah kendine sıkışan 1.5 milyondan fazla Filistinli ise açlıkla mücadele ediyor.