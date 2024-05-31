Gazze'de katil 2 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Bislah Tugayı'ndan Adar Gavriel'in (24) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda, Givati Tugayı'ndan Çavuş Yehonatan Elias'ın (20) da Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.
Açıklamada, Givati Tugayı'ndan bir subayın ise Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644'e yükseldi.