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Gazze'de korkunç tablo: Gözünü kan bürümüş İsrail 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 116. günü geride kalırken ortaya ise korkunç bir tablo çıktı. İsrail ordusu 116 gündür saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkımın yanı sıra binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2 bin 269 katliam gerçekleştirdi. Katliamlarda hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin toplam sayısı ise 34 bine yaklaştı.

07:56 - 31/01/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 116. gününün geride kaldığı belirtildi.


İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 2 bin 269 katliam gerçekleştirirken, hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin toplam sayısı 33 bin 751 oldu.


Açıklamada naaşı hastanelere ulaşan kişi sayısı 26 bin 751'e yükselirken, ölenlerin 11 bin 500'nünü çocuk, 8 binini kadın, 339'unu sağlık ekipleri, 46'sını sivil savunma ekipleri ve 122'sini de gazeteciler oluşturuyor.


Saldırılar sonucu kayıp durumda olan 7 bin kişinin yüzde 70'ini de kadın ve çocuklar oluşturuyor


İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 65 bin 636 kişi yaralanırken, durumu tehlikeli olan 11 bin yaralı kurtarılmak için tedavi amaçlı seyahat etmeye ihtiyacı duyuyor.

Gazze'de 10 bin kanser hastası ölümle burun buruna gelirken, yaklaşık 700 bin kişi ise yerinden edilmeleri sonucunda çeşitli hastalıklara yakalandı.

Yerinden edilmeleri nedeniyle 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü ve 60 bin hamile kadın sağlık hizmetlerine erişemedikleri için, 350 bin kronik hasta ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında.


İsrail ordusu 99 sağlık personelini, 10 gazeteciyi gözaltına aldı


Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzeli'nin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 99 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü.


Saldırılarda 161 cami tamamen, 253 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı


İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkılırken, 290 bin kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Gazze'ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.


150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusu ayrıca saldırılarında Gazze'deki 200 arkeolojik ve tarihi miras alanını da hedef aldı.





#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
#Katliam
22 dakika önce
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