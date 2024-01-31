Gazze'de korkunç tablo: Gözünü kan bürümüş İsrail 116 günde 2 bin 269 katliam yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ardından Ortadoğu'ya yönelik benzer bir uyarı da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'tan geldi. Burns, 7 Ekim'den sonra Ortadoğu'da yaşanan sürecin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Son 40 yılımın büyük kısmını Ortadoğu'da ya da bu bölge üzerine harcadım ve Ortadoğu'yu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm." yorumunu yaptı. Blinken' da ''1973'ten bu yana bölgede , şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik." çıkışında bulunmuştu.