Gazze'de su kıtlığı: 250 bin ton atık Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor

Gazze'de su kıtlığı: 250 bin ton atık Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor

09:2728/10/2025, Salı
DHA
250 bin ton atık Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor
250 bin ton atık Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor

Gazze Belediyesi, bölgede 250 bin tonun üzerinde çöpün birikmesi ve temiz su eksikliği nedeniyle Filistin halkının sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih, İsrail'in Gazze'de belediye araç ile ekipmanlarının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü ve 250 bin ton çöpün biriktiğini bildirdi.


Nebih, "Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden çeşitli sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya. Gazze’de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın yaşamını tehdit ediyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman da yok" dedi.




#Gazze
#su kıtlığı
#Filistin
