İsrail'den Gazze Şeridi'ne fon sağlayan için Katar'a 'takdir ve teşvik'

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet tarafından Doha yönetimine 2020 yılında Netanyahu hükümetinin Katar ile Gazze üzerine nasıl bir ilişki kurduğuna ilişkin hazırladığı belgeyi yayımladı. Belgede, Dışişleri Bakanlığında çalışan Ronen Levy'nin Katar'ın Gazze Şeridi'ne sağladığı fonu takdir ve teşvik ettiği açıklamalarına yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, Gazze'ye doğrudan fon sağlaması konusunda Katar'ı teşvik ettiği ve bu girişimini takdir ettiği belge gün yüzüne çıktı.
İsrail devlet televizyonu KAN, Doha yönetimine 2020'de gönderilen belgeyi yayımladı.
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve Dışişleri Bakanlığında çalışan Ronen Levy’nin Ulusal Güvenlik Konseyinde görev yaptığı dönemde hazırladığı belgede, Katar’ın Gazze'ye doğrudan gönderdiği fonun Kovid-19 süresince devam ettiği aktarıldı.
İsrail'de Netanyahu'nun saldırı düzenlediği Katar ile ilişkileri sorgulanıyor
İsrail'de Netanyahu hükümeti, muhalifleri tarafından 7 Ekim 2023 öncesine kadar Katar'ın Gazze'ye doğrudan nakdi fon ulaştırmasını sağlamakla eleştirilmişti.
İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi 29 Eylül'de telefonla arayarak Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısından dolayı özür dilediği açıklanmıştı.
"Katargate" skandalı
Netanyahu'nun Katar'a yönelik sert açıklamalar yapmasına rağmen İsrail kamuoyunda Hamas'ın liderlik kadrosuna da ev sahipliği yapan Katar ile ilişkilerine ilişkin sorgulandığı bir tablo yaşanıyor.
Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.
Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.
İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'e para aktardığını söylediği ses kaydı, İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.